Affen-Casanova und Schwanen-Selfie: Die lustigsten Tierfotos

Bei den Comedy Wildlife Photo Awards werden die lustigsten Tierfotografien prämiert. Ein Blick auf die Finalisten.

Viel Geduld um den richtigen Moment abzuwarten, das braucht man bei Tierfotografie auf alle Fälle. Trotzdem spielen Zufall und Glück auch eine Rolle, um Volltreffer zu landen. Unfreiwillig lustige Tierbilder prämierten The Comedy Wildlife Photo Awards.

Die Awards wurden 2015 von den professionellen Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam gegründet, die sich auf die leichtere, humorvolle Seite von Tierfotografie konzentrieren wollten, ohne dabei die wichtige Rolle des Artenschutzes aus den Augen zu lassen. Denn jedes Jahr unterstützen die Awards Tierschutzorganisationen. In diesem Jahr ist es der Whitley Fund for Nature, eine Charityorganisation in Großbritannien, die Artenschutzorganisationen in mehr als 80 Länder unterstützt.

Tausende Einreichungen von professionellen und Amateurfotografen rund um die ganze Welt sind in diesem Jahr wieder eingetrudelt. In der Shortlist finde sich 41 Bilder, drei Videos und drei Portfolios. Die Abstimmung über den Sieger erfolgt durch ein öffentliches Voting. Der Gewinner darf sich über eine einwöchige Safari in Kenia freuen.

(cg)