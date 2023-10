Rotterdam und Brahms harmonieren nicht

Das Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Lahav Shani und mit Kirill Gerstein als technisch brillanten Bartók-Interpreten im Musikverein.

Von Rotterdam aus lässt sich vorzüglich Karriere machen. Das zeigt ein Blick in die jüngere Geschichte der dortigen Philharmoniker und ihrer Chefdirigenten. Sowohl Valery Gergiev als auch Yannik Nézet-Seguin, der heute Chefpositionen an der New Yorker „Met“ und beim Philadelphia Orchestra innehat, haben Rotterdam als Sprungbrett für ihre internationale Karriere genutzt.