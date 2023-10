Gareth Edwards: Um es kurz zu sagen: sehr schwierig! Was Sie schon daran sehen können, dass mein letzter Film sieben Jahre her ist. Klar, dazwischen lag auch eine Pandemie, aber viel schneller wäre es auch ohne die nicht gegangen. Geklappt hat es letztlich nur, weil wir von einer Produktionsfirma ein wenig Geld vorab bekamen, um in Südostasien nach geeigneten Drehorten zu suchen. Tatsächlich haben wir aber schon gefilmt, zum Beispiel eine Gruppe Mönche auf dem Weg zu ihrem Tempel. Nach unserer Rückkehr bat ich die Special-effects-Firma ILM, ein paar dieser Mönche digital in Roboter zu verwandeln und Ähnliches. Dieses kleine, unkonventionelle Science-Fiction-Reisevideo zeigten wir schließlich dem Studio.