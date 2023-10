Die Krähen und wir: Sie beobachten uns ständig

Eigentlich eine schöne Botschaft, dass wir nicht alle Tiere gleichermaßen vernichten; den Rabenvögeln geht es sogar recht gut mit uns. Es stört sie nicht, dass wir so viele sind.

Mitte Oktober kommt ein Film über Rabenvögel in die heimischen Kinos. Diese schweizerisch-österreichische Koproduktion „Krähen – Nature Is Watching Us“ überraschte selbst mich rabenerfahrenen Biologen mit ihrer Brillanz, subtilen Darstellung und graphischen Wucht. Wo Menschen sind, leben immer schon Raben und Krähen. Bis heute werden sie als Wesensverwandte und Götterboten gesehen, aber auch als bedrohliche „Schädlinge“. Man denke an Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ oder an die Massentötungen durch die Landwirtschaft.