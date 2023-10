Israel zieht in den Krieg

Palästinensische Feuerwehreute bei Löscharbeiten an einem Haus in Gaza nach einem israelischen Vergeltungsschlag.

Palästinensische Feuerwehreute bei Löscharbeiten an einem Haus in Gaza nach einem israelischen Vergeltungsschlag. AFP/Mohammed Abed

Die Nation steht unter Schock. Hunderte Israelis kamen ums Leben. Premier Netanjahu rief den Kriegszustand aus und droht der Hamas mit völliger Zerstörung. Experten rechnen mit langem Krieg.

Tel Aviv. Israel steht unter Schock. Auch einen Tag nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas lässt sich das Ausmaß der Katastrophe schwer fassen. Selbst in Tel Aviv, dieser sonst so aufgekratzten Metropole, waren die Straßen am Sonntag ungewohnt still.

Zahlreiche Parallelen werden in israelischen und internationalen Medien gezogen: Israels elfter September, Israels Pearl Harbor, ein zweiter Yom-Kippur-Krieg. Wie die meisten historischen Vergleiche hängen auch diese ein wenig schief, aber sie helfen, das Ausmaß des Schocks, der Zerstörung und auch der Demütigung zu unterstreichen, die dieser siebte Oktober für den israelischen Staat bedeutet. „Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen“, schrieb Avi Mayer, Chefredakteur der „Jerusalem Post“, auf der Plattform X. „Nichts wird nach diesem Tag so sein wie zuvor.“

Am Samstagmorgen waren Hunderte Männer der Hamas, die von Israel, der EU und anderen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, über die Grenze aus Gaza nach Israel eingedrungen, hatten zwischenzeitlich über 20 Dörfer und Kibbuzim unter ihre Kontrolle gebracht und dort etliche Menschen getötet und entführt.