Die israelischen Truppen seien in erbitterte Gefechte in Khan Younis verwickelt - eine Hochburg des Hamas-Terrorregimes. Laut Israel sei die „dritte Phase der Bodenoffensive“ angelaufen. Die Armee habe rund die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Hamas getötet, so Premier Netanjahu. Und: Die Hamas soll den Geiseln vor ihrer Freilassung Beruhigungsmittel gegeben haben.