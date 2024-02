Live

Die Hamas stellt Bedingungen für die Freilassung der verbliebenen Geiseln. Österreich stimmt in die internationale Kritik an Israels geplanter Bodenoffenisve in Rafah ein. Zuvor hatte Israels Premier Netanjahu Hunderttausenden dort Schutz suchenden Zivilisten einen „sicheren Korridor“ zugesichert.