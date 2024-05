Live

Die Hamas hat nach eigenen Angaben einem von Ägypten und Katar unterbreiteten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazakrieg zugestimmt. Für Israel ist er aber offenbar inakzeptabel. Das israelische Militär ruft indes die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben.