In Khirbet Sem im Süden Libanons wird Wissam Tawil zu Grabe getragen. Der Hisbollah-Kommandant war am Montag im Libanon getötet worden. Reuters / Aziz Taher

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel nach einem Besuch in arabischen Hauptstädten am Dienstag mitgeteilt, dass er nach der Gaza-Krise Chancen für engere Beziehungen in der Region sieht. Im Libanon dürften erneut gezielt Hisbollah-Anführer getötet worden sein.