Live

Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht die Zerstörung im Gazastreifen analysiert. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser könnte sich demnach bis ins nächste Jahrhundert hinziehen.

Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht die Zerstörung im Gazastreifen analysiert. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser könnte sich demnach bis ins nächste Jahrhundert hinziehen. Mahmoud Issa

Die Vereinten Nationen schätzen die Menge an Trümmern auf 37 Millionen Tonnen, darin liegen Blindgänger und Asbest. In den USA räumt die Polizei den Campus der UCLA, auch an britischen Universitäten wird gegen den Krieg protestiert.