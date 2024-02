Live

Israelische Kampfflugzeuge haben nach israelischen Angaben am Sonntag erneut Ziele der Schiiten-Miliz Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Die Hamas stellt unterdessen Bedingungen für die Freilassung der verbliebenen Geiseln. Österreich stimmt in die internationale Kritik an Israels geplanter Bodenoffenisve in Rafah ein.