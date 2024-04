Live

Auch in Rafah im südlichen Gazastreifen wird - trotz der katastrophalen humanitären Situation - alles für das Zuckerfest, das Ende des Ramadan, vorbereitet. Reuters / Mohammed Salem

Die Türkei schränkt die Exporte nach Israel wegen des Gaza-Kriegs bis zu einer Waffenruhe ein. Israel will wiederum seinerseits einen Importstopp für türkische Waren einführen. Israels Premier kündigt außerdem einen Termin für den Einmarsch in Rafah im südlichen Gazastreifen an. Bei den Verhandlungen über eine Feuerpause liegt ein neuer US-Vorschlag auf dem Tisch.