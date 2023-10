Live

Israelische Soldaten vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv: An der Wand sind Bilder israelischer Geiseln befestigt, die letzte Woche von der radikalislamischen Hamas bei ihrem Überraschungsangriff auf Israel entführt wurden. APA / AFP / Ahmad Gharabli

„Zu Ihrer Sicherheit, nutzen Sie diesen kurzen Moment, um sich vom Norden und der Stadt Gaza in den Süden zu begeben“: Bis 12.00 Uhr soll es auf einer bestimmten Route keine Angriffe geben. Irritation gab es über die Ankündigung einer Öffnung des Grenzübergangs Rafah in Ägypten. Die Zahl der in den Gazastreifen verschleppten Menschen ist offenbar höher als bislang bekannt.