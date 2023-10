Live

Israelische Panzer sind nach Berichten von Augenzeugen in ein Viertel am Rand von Gaza-Stadt eingedrungen. Die wichtigste Nord-Süd-Achse im Gazastreifen sei blockiert, berichten Augenzeugen. „Sie schießen auf jedes Auto, das dort fährt.“ (Foto von Samstag) APA / AFP / Aris Messinis

Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse. Die Truppen bewegten sich „Schritt für Schritt“ nach Plan, so ein Sprecher. Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser in Gaza-Stadt. In mehreren israelischen Städten gibt es Raketenalarm.