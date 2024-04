Live

Hunderte Menschen versammelten sich in Jerusalem in der Nähe der Residenz des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, um für die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren. APA / AFP / Ahmad Gharabli

Hunderte Menschen protestieren in Israel gegen die Regierung, nachdem die Hamas ein Video eines 24-Jährigen veröffentlicht, der schwere Vorwürfe erhebt. Israel dürfte eine schrittweise Offensive in Rafah planen, die Zivilisten schützen soll. Laut einem Medienbericht ist Israels Armee nicht für das Massengrab in Gaza verantwortlich.