Die Polizei ermittelt nach der Autoattacke in Jerusalem. APA / AFP / Menahem Kahana

Bei einer Auto-Attacke in Jerusalem sind der israelischen Polizei zufolge am Montag drei Fußgänger verletzt worden. Der israelische Militärgeheimdienstchef ist zurückgetreten. In Nordsyrien treffen mehrere Raketen einen US-Stützpunkt.