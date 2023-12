Live

In Berlin wurden drei Verdächtige festgenommen. REUTERS/Fabrizio Bensch

In Deutschland, den Niederlanden und Dänemark sind mehrere mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen worden, die Anschläge in Europa geplant haben sollen. Israels Verteidigungsministers Joaw Galant macht im Gespräch mit US-Sicherheitsberater Jake Sullivan eine unangenehme zeitliche Prognose des Gaza-Kriegs. Großbritannien will jüdische Siedler nicht mehr einreisen lassen.