„Die Idee, dass wir den Krieg beenden, bevor wir alle Ziele erreicht haben, steht außer Frage“, heißt es aus dem Büro von Israels Regierungschef Netanjahu. Ein Geiseldeal samt Feuerpause in Gaza liegt indes offenbar weiterhin am Tisch. „Es liegt jetzt allein in den Händen der Hamas-Führer in Gaza“, sagt die deutsche Außenministerin Baerbock.