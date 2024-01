Live

Das Tunnelnetz sei schätzungsweise rund 560 bis 720 Kilometer lang, so die „New York Times“ unter Berufung auf hochrangige israelische Verteidigungsbeamte. APA / AFP / Jack Guez

Schutzflotte soll laut Diplomaten bis Mitte Februar operativ sein. Einem Raketenangriff der Huthi auf einen griechischen Frachter folgte am Dienstag ein Gegenschlag der U.S. Navy. Saudiarabien deutet die diplomatische Anerkennung Israels an, sofern ein eigenständiger Staat der Palästinenser entsteht.