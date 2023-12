Live

Ein Blick auf Behausungen von Flüchtlingen in Rafah, im südlichen Gazastreifen nahe der ägyptischen Grenze. APA / AFP / Said Khatib

Auf die Volkswirtschaften von Ägypten, Jordanien und dem Libanon könnten zusätzliche Kosten in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Dollar zukommen, so die Vereinten Nationen. Laut einer Umfrage glauben 90 Prozent der Palästinenser im Westjordanland und Gazastreifen nicht an die Gräueltaten der Hamas in Israel.