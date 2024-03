Live

Ein Palästinenser trägt Säcke mit humanitärer Hilfe im Verteilungszentrum des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) in Rafah. APA / AFP

Das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen steht nach Angaben seines Chefs Philippe Lazzarini vor dem Kollaps. Mehrere Länder hatten ihre Zahlungen an das UNRWA eingestellt, nachdem die israelische Regierung den Vorwurf erhoben hatte, etwa ein Dutzend der 13.000 Mitarbeiter im Gazastreifen seien an dem Angriff der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen.