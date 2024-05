Live

Die Eltern der jungen Frauen stimmten der Veröffentlichung in der Hoffnung zu, dass die schlimmen Bilder zur Freilassung der Geiseln beitragen könnten. Israel hat sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah offenbar an die US-Forderungen nach begrenzten Einsätzen angepasst. Norwegen, Irland und Spanien kündigen indes an: Sie werden Palästina als Staat anerkennen.