Ein am 7. November 2023 aus Südisrael nahe der Grenze zum Gazastreifen aufgenommenes Bild. APA / AFP / Aris Messinis

Der Chef der Hamas im Gazastreifen sei in seinem Bunker isoliert, erklärt Israels Verteidigungsminister Gallant. Premier Netanjahu will den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit kontrollieren. Das Rotes Kreuz meldet: Ein Hilfskonvoi in Gaza-Stadt ist beschossen worden.