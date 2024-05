Live

Das israelische Militär ruft die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Israels Verteidigungsminister begründete den Militäreinsatz mit dem weiter ausständigen Geiseldeal.