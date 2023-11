Live

Wird die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas einsteigen? Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird am Nachmittag erstmals Mal seit Beginn des Gaza-Krieges an die Öffentlichkeit wenden. Die USA fliegen Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. „Die Umzingelung der Stadt Gaza“ sei erfolgt, erklärte gestern Abend ein Militärsprecher.