Dieses von der israelischen Armee am 18. April 2024 veröffentlichte Bild zeigt israelische Soldaten im Gazastreifen. APA / AFP / -

Der Iran bedrohe auch Europa, warnt der israelische Botschafter in Österreich. Erstmals seit der Öffnung des Hafens von Ashdod in Südisrael für Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind Hilfsgüter für das Küstengebiet über den Hafen abgewickelt worden.