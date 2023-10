Von wegen „Mr. Irrelevant“: Brock Purdy verzaubert die NFL

Brock Purdy ist mit seinen San Francisco 49ers in der NFL aktuell nicht zu stoppen.

Brock Purdy ist mit seinen San Francisco 49ers in der NFL aktuell nicht zu stoppen. Imago / Sergio Estrada

Quarterback Brock Purdy, beim NFL-Draft 2022 als letzter Spieler gewählt, lässt die San Francisco 49ers vom ersten Super-Bowl-Triumph seit 1995 träumen. Über den außergewöhnlichen Aufstieg eines Nobodys.

Im Grunde ist die die Karriere von Brock Purdy nichts anderes als eine glückliche Fügung. In der Vorsaison als dritter Quarterback der San Francisco 49ers in die Saison gestartet, verletzte sich zunächst Hoffnungsträger Trey Lance (Knöchelbruch) und einige Wochen später auch noch dessen Ersatzmann, Jimmy Garoppolo (Fußbruch). In der Geschäftsstelle der 49ers rauchten die Köpfe. Und es drängte sich eine Frage auf: Ist die nominelle Nummer drei auf der Quarterbackposition, Brock Purdy, denn gut genug?