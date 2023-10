Landeshauptmann baut Regierung um: Auch Bogner-Strauß muss raus

(c) APA/HERBERT NEUBAUER

Soll in den Nationalrat wechseln: Juliane Bogner-Strauß (ÖVP)

Die frühere Familienministerin Juliane Bogner-Strauß verlässt nun auch die Spitzenpolitik im Land: Am Montagvormittag wurde anlässlich einer geplanten Rochade in der Landesregierung überraschend auch ihr Rücktritt als Gesundheitslandesrätin verkündet. Sie soll in den Nationalrat wechseln.

Ein Jahr vor dem Termin für die Landtagswahl baut der steirische Landeshauptmann und ÖVP-Chef, Christopher Drexler, seine Regierungsmannschaft um. Zum Teil war dies bekannt: Jüngst verkündete der langjährige Agrar-Landesrat Hans Seitinger aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied aus der Politik. Für Montag war die Präsentation eines Nachfolgers vorgesehen.

Überraschenderweise bleibt es allerdings nicht bei Seitinger: Auch Juliane Bogner-Strauß, glücklose Landesrätin für den politisch heiklen Gesundheitsbereich, wird ausgetauscht, wie am Montagvormittag verkündet wurde.

In einer schriftlichen Stellungnahme der ÖVP-Politikerin hieß es: „In den vergangenen Tagen zeigte sich – auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Hans Seitinger -, dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen.“

Wechsel ins Parlament

„Ich möchte mich bei allen Mitstreiterinnen und Kolleginnen, beim Koalitionspartner und vor allem bei meinem Team für die Zusammenarbeit in den vergangenen rund vier Jahren bedanken“, hieß es weiter. Vieles sei gelungen: „Wir haben das Steiermark-Tarifmodell für die Pflege auf den Weg gebracht, wir haben ein Strukturpaket für die KAGes geschnürt, das mehr Planungssicherheit und mehr Gehalt für die Mitarbeitenden bringt“, so Bogner-Strauß – die übrigens Frauen-Chefin der ÖVP bleibt.

Insidern zufolge soll Bogner-Strauß in den Nationalrat wechseln – im ÖVP-Klub beschäftigt man sich auch schon mit einer Rochade. Möglichkeiten gäbe es dafür mehrere, Bogner-Strauß führte die steirische Landesliste bei der Nationalratswahl 2019 an.

Nachfolger von Bogner-Strauß ist der steirische Arzt und ÖVP-Bundesrat Karlheinz Kornhäusl. Agrar-Landesratin wird die bisherige EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer.

Vorgezogene Neuwahlen, wie sie die FPÖ angesichts der Rochaden nun fordert, gelten jedoch als unwahrscheinlich: Erst unlängst verwies er im Interview mit der „Presse am Sonntag“ auf die gute Zusammenarbeit mit der SPÖ und deren Landes-Chef Anton Lang, das spräche jedenfalls gegen einen Alleingang in puncto Wahl-Vorverlegung.

(kk, APA)