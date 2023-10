Mutter von Shani Louk: „Haben Informationen, dass Shani am Leben ist“

Die junge Frau wurde bei dem Musikfestival nahe des Gazastreifens von Hamas-Kämpfern verschleppt. Bilder davon gingen um die Welt. Nun soll es ein Lebenszeichen geben.

Die junge deutsche Staatsbürgerin, deren Video der grausamen Entführung durch Hamas-Kämpfer beim Festival nahe des Gaza-Streifens um die Welt gegangen war, wird ihrer Mutter zufolge in einem Krankenhaus in Gaza wegen Kopfverletzungen behandelt. „Jede Minute ist kritisch“, sagt die Mutter. In einem Video, das der deutschen Tagesschau vorliegt, wendet sich die Mutter von Shani Louk direkt an die deutschen Behörden: „Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt.“

Louk wird seit dem Überfall der Hamas-Kämpfer auf das Rave-Festival in der Negev-Wüste im Süden des Landes vermisst. Auf einem Video ist die 22-Jährige halb nackt auf einem Pick-up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht, bewusstlos. Ein junger Palästinenser spuckt im Vorbeigehen auf ihren reglosen Körper.

Ihre Mutter Ricarda Louk hatte die Hoffnung aber nie aufgegeben. Schon unmittelbar nach den Terror-Angriffen bat sie in einem Video um Informationen zu ihrer Tochter und Hilfe, um die deutschen Behörden mit ins Boot zu holen. Dass es sich um Shani Louk handelt in dem Video, da ist sie sich sicher – ihre auffälligen Tätowierungen an den Beinen und die Dreadlocks-Frisur ließen laut dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ keinen Zweifel zu. Hinzu kommt, dass die Bankkarte der Tochter demnach in Gaza benutzt wurde. (Red.)