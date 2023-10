Die Veranlagung spielt ebenso eine Rolle wie das Alter, die auf unterschiedlichem Weg erworbene Immunität und die Menge an Viren, die jemand abbekommen hat.

Es gibt sie, die Personen, die eine Infektion mit dem Coronavirus ohne oder mit äußerst milden Symptomen überstehen – mit einem leichten Halskratzen etwa, ein bisschen Müdigkeit und Unwohlsein, allenfalls leicht erhöhter Temperatur. Beschwerden, die nach ein, zwei Tagen verschwinden.

Mittlerweile ist klar, dass rund 20 Prozent der Bevölkerung über dieses, wie Infektiologe Christoph Wenisch von der Klinik Favoriten es nennt, „Super-Immunsystem“ verfügen. Sie haben also auch ohne Impfung nichts zu befürchten. Der Großteil von ihnen ist unter 60, aber auch in höheren Altersgruppen gibt es Personen, die in diese Kategorie fallen. Die also in Bezug auf Covid-19 schlichtweg Glück haben. Denn dieses „Super-Immunsystem“ umfasst natürlich nicht alle Krankheiten. Wer also das Coronavirus unbeschadet übersteht, kann sich wenig später mit dem Influenzavirus anstecken, an Grippe erkranken und eine Woche lang mit hohem Fieber, Gliederschmerzen und extremer Abgeschlagenheit im Bett liegen.