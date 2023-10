So sehen die Cowboy-Stiefel von Crocs aus

Das Unternehmen sei mit dem neuen Stiefel Kundenwünschen nachgekommen. Die Crocs mit hohem Schaft und Sporen dürften wohl ein begehrtes Sammlerobjekt werden.

Totgeglaubte leben länger. Nirgendwo ist das wohl so wahr, wie bei den Gummischuhen von Crocs. 2002 kam der Plastik-Clog in den USA auf den Markt, ein Jahr später auch in Europa. Und vielfach wurde dem Schuh eine kurze Lebensdauer beschieden, denn einen wirklich schlanken Fuß machen sie nicht.

Doch Crocs haben ihre Kritiker eines besseren belehrt. Weltweit gibt es Fans, nicht nur bei der Gartenarbeit wird darauf geschworen, auch Fashionistas tragen Crocs mal mehr, mal weniger ironisch.

In zweite Kategorie fällt wohl die neueste Kreation: Crocs als Cowboystiefel. Mit wadenhohem Schaft und Sporen. Angeblich kommt das Unternehmen damit den Wünschen der Crocs-Fans nach. Für ordentlich Schlagzeilen haben sie jedenfalls schon gesorgt, selbst die „New York Times“ hat die Thematik aufgegriffen.

Die Stiefel, die sich wohl zu begehrten Sammlerstücken entwickeln werden, kommen am 23. Oktober auf den Markt und werden etwa 120 Dollar kosten.

Cowboystiefel feiern Comeback

Auch wenn man Crocs immer wieder das modische Feingefühl abspricht: Mit seinem neusten Coup trifft Crocs genau den Zeitgeist. Denn Cowboy-Stiefel feiern ein Comeback. Stars wie Kendall Jenner, Taylor Swift oder Timothée Chalamet tragen die Boots. Und zwar nicht nur zu Jeans, sondern auch zu Kleidern und Röcken, selbst im Business-Bereich. Dabei kommen sie einmal ganz dezent daher, dann wieder in verschiedenen Farben und auch mit Stickereien und Aufdrucken.

Ihren Urpsrung haben die Boots im 17. Jahrhundert, als sich ehemalige Soldaten nach dem Bürgerkrieg in den USA ihr Geld als Viehtreiber verdienten. Im 19. Jahrhundert wurden die Arbeitschuhe von den Hyer-Brüdern weiterentwickelt und wieder ein Jahrhundert später folgte die Hollywood-Western, womit es die Cowboy-Boots auch auf die Leinwand schafften.

Dass die Boots früher vor allem zum Reiten getragen wurden, zeigt das Design des Schuhes. Die Spitze etwa sorgt daüfr, dass man leicht in einen Steigbügel hineinschlüpfen kann, der hohe Schafft soll die Wanden beim Reiten schützen und der Absatz soll es einfacher machen, das Pferd zu steuern. (cg)