St. Pölten in der Champions League

Dank des klaren 4:0 bei Valur Reykjavik scheint der neuerliche Sprung in die Frauen-Champions-League für Österreichs Serienmeister St. Pölten zum Spaziergang zu werden.

Die Tür steht ganz weit offen, die Spielerinnen des SKN St. Pölten müssen quasi nur noch durchgehen: Dank einem überraschend klaren 4:0 bei Valur Reykjavik am Dienstagabend scheint der neuerliche Sprung in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League für Österreichs Serienmeister zum Spaziergang zu werden. „4:0 ist eine Weltklasse-Ausgangsposition“, betonte Trainerin Liese Brancao. Im Rückspiel am Mittwoch hat ihr Team noch dazu den Vorteil auf Naturrasen anzutreten.

Doch auch auf dem Kunstrasen im Hlioarendi Stadion zeigten sich die Niederösterreicherinnen von ihrer besten Seite. „Die Leistung, die wir am Platz gebracht haben, war einfach unglaublich“, resümierte Kapitänin Jennifer Klein. Dem konnte Brancao nur zustimmen. „Das war von der Mentalität bis zur Leistung einfach Weltklasse, sie haben es richtig gut gemacht.“ Von den schwierigen Bedingungen mit ungewohntem Terrain, starkem Wind und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ließen sich die Gäste nicht beeinflussen. „Wir haben uns mental richtig gut vorbereitet und darauf eingestellt und uns auf unsere Stärken fokussiert“, erläuterte Klein.

Defensiv wurde mit Ausnahme eines Lattenfreistoßes im Finish quasi nichts zugelassen und vorne glänzten Sarah Mattner-Trembleau (13.), Rita Schumacher (53.) und Valentina Mädl (59., 63.) mit Abschluss-Qualitäten. Die letzten drei Treffer fielen innerhalb von zehn Minuten. „Da haben wir uns ein bisschen in einen Flow gespielt, waren voll da“, sagte Klein. Dank dem Doppelpack der erst 17-jährigen Mädl sollte im Aufstiegsrennen nichts mehr anbrennen.

„Es ist auf jeden Fall eine coole, super Ausgangslage, die haben wir irgendwie noch nie gehabt, letztes Jahr war es ja recht eng. Es ist eine neue Herausforderung für uns“, verlautete Klein. Vergangenes Jahr war im entscheidenden Duell mit Kuopio zu Hause erst spät in der Verlängerung das Weiterkommen fixiert worden. „Wir wollen aber genau so ins Heimspiel gehen wie diese Woche“, sagte die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin. Nach Schlusspfiff ging es für sie und ihre Kolleginnen direkt in Richtung Flughafen, am Mittwoch um sechs Uhr in der Früh erfolgte in Wien-Schwechat die Landung.

Vorzeitige Gratulationen wollte noch niemand im Lager von St. Pölten entgegennehmen. „Wir haben am Ende gesehen, wie schnell sie gefährlich sein können. Wir wissen, dass noch nichts entschieden ist, es zu Hause noch einmal sehr hart sein wird“, warnte Brancao vor Leichtsinn. Die Partie am Mittwoch (19.00 Uhr/live ORF Sport +) geht in der NV Arena über die Bühne, Klein hofft auf „viele Fans“ und eine „coole Atmosphäre“. Personen bis 14 Jahre und ab 65 Jahren haben freien Eintritt wie auch SKN-Frauen-Mitglieder. Zuvor wartet in der Liga noch am Sonntag zu Hause die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn, das Ziel ist Sieg Nummer sechs im sechsten Spiel.