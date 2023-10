Sie flüchteten und fluchten

Sehr freundlich wird ihre Geburt ja nicht willkommen geheißen – die Mutter ist gar enttäuscht über die Ankunft einer weiteren Tochter. Als diese Jahre später davon erfährt, will sie beweisen, dass auch Mädchen zu großen Leistungen imstande sind. Tatsächlich interessiert sie sich für technische Fragen, und das ist jenes Element, das sie mit dem gesuchten Mann verbindet.

Der Mann, der aus viel bescheideneren Verhältnissen stammt, ist Techniker von Beruf und ewiger Tüftler, man kann auch sagen: Erfinder. Fasziniert von seinen Versuchen, lässt sich die junge Frau auf ihn ein und gibt dafür ihren bisher gewohnten, recht luxuriösen Lebensstil auf. Sie verzichtet sogar auf Dienstboten, um Geld für seine Versuche zu sparen, und hat er alles aufgebraucht, steuert sie ihr Haushaltsgeld bei.

Als er einmal ein Ding konstruiert, will er es erst über längere Zeit auf dem Fabriksgelände testen, bevor er es der Öffentlichkeit präsentiert. Weil so manch neugierige Nase schon mitbekommen hat, was da ungefähr hinter den geschlossenen Toren passiert, erntet der Erfinder auch so manches Wort des Spottes.