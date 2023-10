Wenn Israel die Hamas auslöschen will, braucht es Soldaten am Boden im Gazastreifen. Und die Israelis sind womöglich mit einer schrecklichen Wahl konfrontiert: Sollen sie die Geiseln opfern, um die Hamas ein für alle Mal auszulöschen? Nehmen sie massive Kollateralschäden in Kauf, um die Hamas ein für alle Mal auszuschalten? Ich fürchte, es wird ein Blutbad geben. Die Israelis werden wohl Soldaten reinschicken und jedes Haus säubern müssen. Es könnte in Gaza wie in Stalingrad werden.