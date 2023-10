Israel: Der neue Pakt zweier alter Rivalen

Oppositionsführer und Ex-Armeechef Benny Gantz wollte nie wieder mit Premier Netanjahu zusammenarbeiten. Aber in der Not formen die beiden jetzt ein Kriegskabinett.

Niemals werde er mehr mit dem israelischen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanjahu, zusammenarbeiten: Das hatte der Oppositionspolitiker Benny Gantz seinen Anhängern in den letzten Jahren immer wieder versprochen. Doch seit dem verheerenden Terrorangriff der Hamas vom Samstag ist in Israel nichts mehr wie zuvor. Am Mittwochabend verkündete Gantz, sich Netanjahu anzuschließen und eine sogenannte Regierung der Einheit zu bilden. „Dass wir hier Schulter an Schulter stehen, ist eine klare Botschaft an unsere Feinde“, sagte Gantz in einer gemeinsamen Ansprache mit Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. „Dies ist nicht die Zeit für schwierige Fragen, es ist die Zeit für vernichtende Antworten auf dem Schlachtfeld.“