Fritz-Csoklich-Demokratiepreis geht posthum an Dževad Karahasan

Der Schriftsteller Dževad Karahasan wird posthum mit dem Fritz-Csoklich-Demokratiepreis ausgezeichnet. Karahasan war eine der bedeutendsten Stimmen der europäischen Gegenwartsliteratur. Er trat für Toleranz und Humanität ein. „Er glaubte an die heilende Kraft einer Umarmung“, begründet die Jury.

Der Fritz-Csoklich-Demokratiepreis 2023 geht posthum an den Schriftsteller Dževad Karahasan. Das wurde am Donnerstagabend im Rahmen eines Festakts in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien bekannt gegeben. Der Preis wurde an seine Witwe Dragana Tomašević-Karahasan übergeben. Karahasan war nicht nur eine der bedeutendsten Stimmen der europäischen Gegenwartsliteratur. Leidenschaftlich trat er für Toleranz und Humanität ein.

Die Jury hält dazu in ihrer Begründung fest: „Obwohl der Krieg ihn heimatlos gemacht und seine Stadt, das multikulturell blühende Sarajewo, zerstört hatte, warb er unermüdlich für die Begegnung und den Dialog. Er verfiel nicht dem verführerischen Gedanken an Rache, sondern glaubte an die heilende Kraft einer Umarmung.“

Mit dem Fritz-Csoklich-Demokratiepreis würdigt die Styria Media Group gemeinsam mit ihren Marken Kleine Zeitung, Die Presse, Die Furche und den Styria Buchverlagen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in ihrem Wirken zur Überwindung von Schranken aller Art beitragen. Dies ganz im Geiste von Fritz Csoklich, dem Namensgeber des Preises und langjährigen Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Csoklich setzte sich als Brückenbauer für die Überwindung historischer Gräben, die Versöhnung verfeindeter Gruppen und die Stärkung der Demokratie ein. (Red.)

>> Laudatio von Karl-Markus Gauß

>> Nachruf auf Dževad Karahasan Anne-Catherine Simon (19.05.2023)