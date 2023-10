Der Online-Modehändler spürt die nachlassende Konsumlaune. Die Experten bleiben aber grundsätzlich positiv gestimmt - ihre Kursziele deuten auf viel Luft nach oben hin.

Wien. „Schrei vor Glück“: So lautete lange der Werbeslogan des deutschen Online-Händlers Zalando – auch die Anleger hatten allen Grund dazu. Inzwischen hat der Online-Einkauf zwar einen fixen Platz im Konsumverhalten, aber der Boom, den die Corona-Pandemie mangels stationärer Einkaufsmöglichkeiten noch befeuert hatte, ist doch deutlich abgeebbt. Das ist aktuell den hohen Lebenshaltungskosten geschuldet. Gerade der Handel befindet sich stark im Umbruch. Die Zalando-Aktie spiegelt diesen Trend wider, sie hat angesichts massiver Kursverluste seit Anfang Februar wohl Schmerzensschreie ausgelöst.

Erst vor kurzem, just am deutschen Feiertag Anfang Oktober, hat das Zalando-Papier, mitgezogen vom Kursrutsch des britischen Mitbewerbers Boohoo, mit 19,89 Euro ein Jahrestief markiert. Davon hat sich die Aktie nun auf gut 22 Euro wieder etwas erholt, sodass im Jahresabstand sogar ein leichtes Plus steht. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon viel bessere Zeiten gab. Ausgehend von einem niedrigen Stand im vorigen Herbst folgte bis Anfang Februar eine Rallye auf das Jahreshoch von 45,81 Euro. Danach fiel der Kurs steil nach unten. Das Alltime-High liegt zwei Jahre zurück - im Juni 2021 kostete die Aktie 105,9 Euro.

Ernüchternde Geschäftszahlen

Wie groß die Ernüchterung ist, zeigen auch die Geschäftszahlen 2022: Bei einem nahezu stabilen Umsatz von 10,34 Milliarden Euro sackte der Nettogewinn von 234,5 auf 16,8 Millionen Euro ab. Zalando, 2008 in Berlin gegründet, ist mit 16.000 Mitarbeitern in 25 europäischen Märkten aktiv. Rund 1500 Marken im Bereich Bekleidung, Schuhe und Accessoires werden verkauft. Kritisiert werden wiederholt die Arbeitsbedingungen und die hohen Retouren.

Die Analysten haben angesichts des Kursverfalls ihre Kursziele zum Teil kräftig reduziert, aber die Empfehlungen sind überwiegend positiv.

Das sagen die Analysten