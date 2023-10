Unbekannter trennt in Tirol Köpfe von Hirschen ab

Ein vorerst unbekannter Täter trennte zwei verendeten Hirschen das Haupt ab. Die Köpfe nahm er samt Geweih mit, die Hirschkadaver ließ er zurück.

Eine grausame Entdeckung hat ein Jäger in seinem Jagdrevier in Schattwald im Tiroler Außerfern gemacht. Ein vorerst unbekannter Täter trennte im Zeitraum zwischen 4. Oktober und diesem Samstag rund 20 Meter oberhalb der Straßenböschung zur Tannheimer Straße (B 199) jeweils zwei verendeten Hirschen das Haupt ab und nahm die Köpfe samt Geweih mit. Die Hirschkadaver wurden zurückgelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dem Jagdpächter entstand ein Schaden in vorerst unbekannter Höhe. Die Polizeiinspektion Grän bat um Hinweise. Die Hirsche waren vor der Tat bei einem Revier- bzw. Brunftkampf verendet, hieß es. (APA)