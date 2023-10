Auschwitz-Vergleich: Israel verärgert über Kolumbien

Gustavo Petro, soll das Vorgehen der israelischen Armee mit den Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten verglichen haben. Israel plant nun, Exporte an Kolumbien im Sicherheitsbereich einzustellen.

Nach heftiger Kritik des kolumbianischen Präsidenten, Gustavo Petro, an Israels Angriffen im Gazastreifen will Israel seine Exporte an Kolumbien im Sicherheitsbereich einstellen. Dies habe Israel als erste Maßnahme in Reaktion auf Petros Äußerungen entschieden, schrieb ein Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, am Sonntag auf der Plattform X. Petro brachte daraufhin einen Abbruch der Beziehungen zwischen den beiden Staaten ins Spiel.

„Wenn wir die Außenbeziehungen mit Israel abbrechen müssen, brechen wir sie ab“, schrieb er. Zuvor hatte Petro mehrmals bei X die israelischen Angriffe im Gazastreifen nach den Attacken der palästinensischen Terrorgruppe Hamas in Israel verurteilt. Der Linkspolitiker hatte dabei das Vorgehen der israelischen Armee mit den Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten und den Gazastreifen mit dem Vernichtungslager Auschwitz und dem Warschauer Ghetto verglichen. (APA)