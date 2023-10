Lukas Mraz und die besten Schnitzel Wiens

Vorsicht heiß und fettig: Im zweiten Teil des YouTube-Formats „Hungry for more“ geht Sternekoch Lukas Mraz dem wohl bekanntesten Gericht der österreichischen Küche auf die Spur.

Wiener Küche „provokant, authentisch und ungeschönt“ zu präsentieren, diese Aufgabe hat sich das YouTube-Format „Hungry for more“ des WienTourismus gestellt. Während Sternekoch Lukas Mraz in der ersten Episode dem Leberkäse auf den Grund gegangen ist, geht es jetzt um das wohl bekannteste Gericht der Wiener Küche: dem Wiener Schnitzel.

Seine kulinarische Erkundungstour führ Mraz zusammen mit der Schweizer Spitzenköchin Elif Oskar vom Gasthaus Heidinger bis zum Hühnerparadies in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die beiden machen sich auf die Suche nach dem besten Schnitzel der Stadt, ganz egal ob in einem Imbiss, Gasthaus oder Restaurant. . „Diese Episode wird natürlich fettig. Hier wird alles frittiert“, so Mraz. Zur Vorspeise startete das Duo mit Gordonbleu- und Schnitzelsemmel. Dazu gebackenen Emmentaler. „Die wichtigste Straße in Wien ist die Panierstraße“, resümiert der Küchenchef.

„Wien ist eine der aufregendsten kulinarischen Destinationen der Welt. Ob Sternerestaurant oder Würstelstand, die Stadt vereint traditionelle und internationale Einflüsse in einer vielfältigen Küche, die in jeder Preisklasse Qualität bietet. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der internationalen Food-Szene und so auch nur in Wien zu finden“, meint Mraz, der an der Seite seiner Vaters im „Mraz und Sohn“ kocht, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. (cg)