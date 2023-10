Auto in Kärntner Fluss gibt Rätsel auf

Passanten sahen den Pkw mit eingeschlagenen Fenstern in der Glan stehen. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Übungsauto der Landesfeuerwehrschule handelt. Wie es in den Fluss kam, ist noch unbekannt.

Am Sonntagabend haben Passanten in der Glan in Klagenfurt ein Auto mit eingeschlagenen Fenstern entdeckt. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Da ein Unfall befürchtet wurde, suchte diese zunächst nach Personen. Ziemlich bald konnte man aber Entwarnung geben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Übungs-Pkw der Landesfeuerwehrschule.

Wie das Auto in den Fluss gekommen ist, wird noch ermittelt. Die Schule befindet sich jedenfalls in unmittelbarer Nähe zum Fundort. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt hat den Pkw mittels Kran bereits aus dem Wasser geholt.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr mit Tauchern, die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal, die Wasserrettung und der Notarzt. Auch der Polizeihubschrauber Libelle mit Wärmebildkamera wurde angefordert. (schev)