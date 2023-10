Michael Milshtein: Die Situation lässt sich vergleichen mit der Lage vor dem Jom-Kippur-Krieg 1973. Auch damals haben fast alle gedacht, es bestehe kein Risiko für einen Krieg. Im aktuellen Fall gab es die weitverbreitete Annahme, dass es Israel allmählich gelingt, die Hamas mit ökonomischen Anreizen zu zähmen: indem es mehr Handel mit Gaza zulässt und Menschen aus Gaza in Israel arbeiten lässt. Das allgemeine Gefühl war: Hamas will keine Eskalation, wir haben ein System gefunden, in Gaza Ruhe zu wahren. Jetzt werden immer mehr der überlebenden Terroristen verhört, die den Anschlag am 7. Oktober begingen, und es stellt sich heraus: Sehr viele Arbeiter, die in den Kibbuzim und der Gegend um den Gazastreifen gearbeitet haben, haben dabei Informationen für die Hamas gesammelt. Deshalb wusste die Hamas über das Gebiet so gut Bescheid. Es ist unglaublich, wie naiv wir waren.