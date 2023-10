Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in der Österreich-Gruppe F ist am Montagabend zur Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen worden.

Das teilte der schwedische Fußball-Verband auf X (vormals Twitter) mit. Die mehr als 50.000 Zuschauer, darunter etwa 700 mitgereiste Anhänger aus Schweden, wurden via Durchsage aufgefordert, im King Baudoin Stadium zu bleiben. (APA)