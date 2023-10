Gemeindebau nach Mira Lobe benannt

Die Kinderbuchautorin schrieb unter anderem „Die Geggis“, „Das kleine ich bin ich“ oder „Die Omama im Apfelbaum“. Am Montag fand die Hofbenennung ihres einstigen Wohnortes in der Boschstraße 24 statt.

Der Gemeindebau in der Boschstraße 24 in Wien-Döbling trägt ab sofort den Namen der berühmten Kinderbuchautorin Mira Lobe. Am Montag fand die offizielle Namensgebung durch die Stadt Wien statt. Von 1953 bis 1956 kam es zum Bau der Wohnhausanlage, die aus mehreren parallel und winkelig zueinander stehenden Blöcken besteht. Der mit 273 Wohnungen ausgestattete Mira-Lobe-Hof befindet sich zwischen dem Karl-Marx-Hof und dem Bahnhof Heiligenstadt. Für die Architektur zeichneten Hans Bichler, Karl Eckenstorfer, Lois Holk, Joesf Ludwig Kalbac und Friedrich Schlossberg verantwortlich.

„Mit der Benennung wollen wir eine große Wienerin, die Generationen durch ihre Geschichten geprägt hat, in bleibender Erinnerung behalten“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Katrin Gaál, anlässlich der Hofbenennung. Die 1913 in Zgorzelec – an der heutigen deutsch-polnischen Grenze – geborene Kinderbuchautorin absolvierte das Abitur, wurde aber als Jüdin nicht zum Studium zugelassen. Stattdessen besuchte sie die Textil- und Modeschule in Berlin. 1936 emigrierte sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Palästina. Dort heiratete sie 1940 den Schauspieler und Regisseur Friedrich Lobe und bekam zwei Kinder.

Mira Lobe schrieb rund 100 Kinderbücher, die weltweit in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Die Autorin erhielt – neben vielen Ehrungen und Auszeichnungen – vier Mal den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur verliehen sowie zehn Mal den Preis der Stadt Wien für Kinder- und Jugendliteratur. Mira Lobe starb am 6. Februar 1995 in Wien. (APA/red.)

