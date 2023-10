Uhren-Editionen für den America‘s Cup

Das Rennen um den heiligen Gral des Segelsports wird im Oktober 2024 in Barcelona entschieden. Schon jetzt präsentieren die ersten Uhrenmarken ihren Editionen für den America‘s Cup.

Sie ist die älteste heute noch ausgetragene Segelregatta der Welt: der America‘s Cup. Fans blicken gespannt dem Start der 37. Auflage des prestigeträchtigen Rennens, das gern mit der Formel 1 verglichen wird, im August 2024 in Barcelona entgegen. Aber nicht nur sie. Einige Uhrenmarken erfreuen uns auch schon jetzt mit Zeitmessern, die sie der Regatta widmen.

Allen voran Omega. Immerhin ist die Schweizer Uhrenmarke der offizielle Zeitnehmer der Segelsause und darüber hinaus Partner des Emirates Team New Zealand. Man hat dem Titelverteidiger daher eine würdige Uhr auf den Leib geschneidert. Die 45,5 Millimeter große „Seamaster Planet Ocean Deep Black ETNZ Edition“ verbindet tiefes Schwarz mit dem Türkis des Emirates-Team-New-Zealand-Logos. Das schwarze Keramikgehäuse trägt eine einseitig drehbare Lünette aus gebürsteter schwarzer Keramik mit weißer Emaille-Tauchskala und einer Dreiecksmarkierung bei zwölf Uhr, deren weiße Super-Luminova-Leuchtmasse bei Dunkelheit grün schimmert. Der Chronograf, der vom automatischen Master-Chronometer-Kaliber 9900 angetrieben wird, verfügt über alle Merkmale einer Taucheruhr und hat zudem eine Countdown- und Start-Anzeige bei drei Uhr.

Abenteuerlust

Neben Omega tummelt sich auch Panerai im Fahrwasser des America‘s Cups. Die italienische Uhrenmarke widmet dem Team Luna Rossa Prada Pirelli gleich eine fünfteilige Kollektion mit „Luminor“ und „Luminor Due“-Modellen. Um seine Kunden am Abenteuer des Segelns teilhaben zu lassen, präsentiert Panerai die „Luminor Luna Rossa Chrono Carbotech“ in einer Experience Edition, die es ihrem Besitzer ermöglicht, an einem speziell von Panerai organisierten Event teilzunehmen und gemeinsam mit dem Luna Rossa Prada Pirelli Team an verschiedenen Aktivitäten und Workshops rund um die Welt des Segelns beizuwohnen.

Auch die Schweizer Uhrenmarke Tudor mischt in jüngster Zeit kräftig mit. 2022 hat man sich mit dem Segelteam Alinghi Red Bull Racing verpartnert und stellt konsequenterweise zwei „Pelagos FXD“-Modelle mit dem Zusatz „Alinghi Red Bull Racing Edition“ vor: einen Chronografen und eine reine Zeituhr. Tudor kombiniert dabei erstmals Carbon, Titan und Edelstahl, wie beim Tragflügelboot AC75, und stattet sie mit Chronometer-zertifizierten Manufakturwerken aus.

Die „Pelagos FXD“ beschränkt sich dabei auf das Wesentliche - die Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden. Auf Robustheit und Präzision wurde dabei viel Wert gelegt. So ist die große Unruh mit variabler Trägheit durch eine solide Brücke mit Zweipunktbefestigung fixiert. Eine amagnetische Siliziumspiralfeder rundet das Bild ab. Der „Pelagos FXD Chronograph“ ist mit einem Säulenrad-Mechanismus sowie einer vertikalen Kupplung versehen. Erstmals hat Tudor ein Chronografenkaliber in ein Gehäuse mit fest angebrachten Bandstegen integriert. Man darf jedenfalls gespannt sein, wer das Rennen macht - zu Wasser und am Handgelenk.