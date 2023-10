Michael Ludwig: „Keine Ghettos für Arme und keine Ghettos für Reiche“

Das kann ich nicht bestätigen. In den angesprochenen Fällen haben die Umwidmungen bis zu zehn Jahre gedauert. Da gehen Umwidmungen für Wohnbauten in der Regel viel schneller. Vor kurzem war der Spatenstich in einem geförderten Wohnbauprojekt im siebenten Bezirk auf dem Areal des früheren Elisabeth Spitals. Das werden sie nicht in vielen Millionenstädten finden, dass in einem sehr attraktiven Gebiet so viele geförderte Wohnungen errichtet werden. Und das liegt auch daran, dass wir in Wien eine Regelung haben, dass bei Umwidmungen in der Folge zwei Drittel der Wohnungen gefördert errichtet werden müssen. Eine Maßnahme, die ich noch als Wohnbaustadtrat auf den Weg gebracht habe.