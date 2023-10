Im Budget 2024 spielt die Forschung eine besondere Rolle. Warum eigentlich? Und was passiert mit dem Geld? Die „Presse“ sprach mit Wissenschaftsminister Martin Polaschek und dem Präsidenten des Institute of Science and Technology Austria, Martin Hetzer.

Herr Minister, wieso wird das Forschungsbudget stärker erhöht als das Bildungsbudget?

Polaschek: Die Bildung bekommt auch ein ordentliches Budget. Im Ausgangswert des vorherigen Budgets waren sehr viele Pandemieausgaben eingerechnet. Wenn man das bereinigt, merkt man, dass es sehr wohl für die Bildung eine deutliche Steigerung gibt.

Wenn man die Inflation miteinrechnet, stagniert es doch?