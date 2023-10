Erstochene Synagogen-Leiterin in USA: Kein Hinweis auf Antisemitismus

Photo by Sarah RICE / AFP

Die Vorsitzende einer Synagoge in den USA war in ihrem Haus erstochen worden. Die Ermittlungen und Befragungen gehen weiter.

Nach dem gewaltsamen Tod der Leiterin einer Synagoge in Detroit im US-Staat Michigan gibt es nach Angaben der Polizei keine Anzeichen für ein antisemitisches Tatmotiv. „Es sind keine Hinweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass dieses Verbrechen durch Antisemitismus motiviert war“, erklärte der Polizeichef von Detroit, James White, am Sonntag.

Die Polizei befrage Personen, die Informationen hätten, „welche die Untersuchung voranbringen könnten“, sagte er. Nähere Angaben machte er nicht. Die US-Bundespolizei FBI unterstütze die Ermittlungen.

Samantha Woll, seit 2022 Vorsitzende der Isaac Agree Downtown Synagoge, war laut Polizei am Samstag (Ortszeit) in Detroit von Rettungskräften „mit mehreren Stichwunden am Körper“ tot aufgefunden worden. Eine Blutspur führte die Beamten zum nahe gelegenen Haus der 40-Jährigen, wo sich das Verbrechen vermutlich ereignete, wie es weiter hieß.

Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Gemeinden

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Gemeinden in den USA nach dem Großangriff der militanten Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der massiven israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen.

Woll war in der Demokratischen Partei aktiv und arbeitete für die US-Kongressabgeordnete Elissa Slotkin. Außerdem unterstützte sie aktiv eine Organisation, die junge Muslime und Juden zusammenbrachte. (APA/AFP)