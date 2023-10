Betrunkener beißt Vorarlberger Polizisten in den Finger

Die Polizei führte am Sonntagabend in Dornbirn Verkehrskontrollen durch. Ein junge Mann wurde dabei aggressiv.

Die Polizei führte am Sonntagabend in Dornbirn Verkehrskontrollen durch. Ein junge Mann wurde dabei aggressiv. Die Presse/Clemens Fabry

Ein 25-Jähriger wollte sich gegen seine Festnahme wehren und biss einen Beamten in den Daumen. Der Polizist musste im Spital behandelt werden.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Sonntag in Dornbirn einen Polizisten in den Daumen gebissen. Der Beamte musste aufgrund der Verletzung im Spital versorgt werden, teilte die Exekutive mit. Der 25-Jährige hatte versucht, sich gegen seine Festnahme zu wehren.

Zwei Polizeistreifen hatten am Sonntag gegen 20.00 Uhr in Dornbirn-Schwefel Verkehrskontrollen durchgeführt, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Pkw anhielt. Zwei der vier Personen, die aus dem Wagen ausstiegen - ein Mann und eine Frau -begannen, sich lautstark zu streiten. Als die Polizisten schlichtend einschreiten wollten, wurde der 25-jährige Bregenzer aggressiv. Weil er sich trotz Abmahnung nicht beruhigte, wurde er festgenommen.

Dabei versuchte der Mann, sich zu widersetzen und biss einen Polizisten, zwei weitere Beamte erlitten Abschürfungen. Ein Alkotest bei dem 25-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille, zudem bestehe der Verdacht auf Kokainkonsum.