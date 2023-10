33-Jährige in Niederösterreich erschossen: Ex-Partner in U-Haft

Der 35-Jährige dürfte die Frau auf offener Straße erschossen haben. Er stellte sich wenig später der Polizei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt.

Nach der Tötung einer 33-Jährigen am Samstag in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist über den mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft verhängt worden. Der 35 Jahre alte Mann befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, teilte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner dürfte der Tat ein Streit vorangegangen sein. Das Paar hatte vier gemeinsame Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, jedoch nicht mehr zusammengewohnt.

Pistole in Auto des Mannes sichergestellt

Der 35-Jährige soll seine ehemalige Lebensgefährtin am frühen Samstagnachmittag auf der Straße vor ihrem Haus erschossen haben. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte, trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb das Opfer noch am Tatort. Der Verdächtige stellte sich wenig später auf der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram und wurde dort festgenommen.

Die Tatwaffe, eine Pistole, wurde im Pkw des Niederösterreichers sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Opfers angeordnet. (APA)